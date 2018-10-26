Киев, 26 октября, 2018, 18:14 — ИА Регнум. Европейский союз и Россия согласовали объемы транзита российского газа по украинской газотранспортной системе (ГТС) на период 2020—2025 гг. на уровне 50−60 млрд куб. м. Об этом 26 октября написал на своей странице в «Фейсбуке» эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук.

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«Ускорение процесса создания независимого оператора ГТС является следствием договоренности в треугольнике Украина — Еврокомиссия — Россия по условиям транзита газа после 2019 года. Имеющаяся информация свидетельствует о том, что ЕС и Россия достигли компромисса относительно объема транзита газа через Украину на период 2020—2025 гг. на уровне 50−60 млрд куб. м, и теперь нужно только получить юридического партнера со стороны Украины», — отметил Корольчук.

Он сообщил, что Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украина» начала вывод оператора газотранспортной системы (ГТС) в отдельное юридическое лицо («анбалдинг»). Это важное решение накануне подписания нового транзитного соглашения с российской компанией Газпром.

«Действие важное, особенно в условиях, когда до завершения транзитного договора с Газпромом остается 14 месяцев. Вообще «анбалдинг» или разделение «Нафтогаза», в том числе отделение оператора ГТС, должно было стартовать еще в 2014 году. Но всегда были причины для оттягивания процесса… почти два года существует компания Магистральные газопроводы Украины, которая была специально учреждена как новый оператор ГТС», — добавил Корольчук.

Он сообщил, что Украина создаст одного оператора ГТС и как минимум два субъекта управления магистральными газопроводами.

«Если оператор ГТС будет один, то субъектов управления магистральными газопроводами должно быть как минимум двое. Сейчас речь идет о фактически разделении ГТС Украины на два самостоятельных субъекта. Причина такого разделения в том, что 1−2 компании из Европы не способны «потянуть» управление всей ГТС. Первый субъект объединит вокруг себя подземные хранилища и линейные части ГТС, которые проходят по Западной Украине. Цель такого выделения — участие в будущей кооперации с интерконнектором из Польши в Украину и газовым проектом Eastring (Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария). К сожалению, создание газового хаба на базе ПХГ Украины пока еще актуально. Также данный субъект может стать участником восстановленного проекта расширения мощности ГТС на отрезке Богородчаны — Ужгород. Проект предусматривал увеличение пропускной способности ГТС на 19 млрд куб. м и его стоимость составляет всего $600−800 млн», — пояснил Корольчук.

Он также прогнозирует, что европейские газовые компании будут закупать российский газ на границе Украины и России.

«Второй субъект — это, собственно, основная часть магистральных газопроводов Украины, которые будут работать и дальше в кооперации с российской ГТС. Здесь речь идет также о покупке газа европейскими компаниями у Газпрома на границе Украины и России. А также перепродажа этого газа потребителям в Украине. В то же время, в условиях сокращения добычи газа в ЕС, Украина имеет абсолютно все шансы самостоятельно управлять собственной ГТС и без привлечения управленческих партнеров», — подчеркнул Корольчук.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре наблюдательные советы «Нафтогаза» и Магистральных газопроводов Украины подписали меморандум о совместном процессе создания оператора ГТС и разделении «Нафтогаза». Это стало результатом компромисса между представителями Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка, которые консультируют правительство Украины по «анбалдингу».

Напомним, по итогам 2017 года Украина заработала на транзите российского газа около 3 млрд долл. Транзит российского газа достиг рекордного с 2011 года показателя — до 93 млрд куб., что на 13% больше, чем в 2016 году. Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, Газпром обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд куб. природного газа.