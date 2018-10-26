Чебоксары, 26 октября, 2018, 18:12 — ИА Регнум. В Чувашии резко похолодает. По прогнозам, 28 октября возможен первый серьезный снегопад, а 29 октября в регион начнёт поступать арктический воздух, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

По его словам, «эхо потопа» в Краснодарском крае сказалось и в Чувашии. Холодный фронт, поднимаясь с юга, в ночь с 25 на 26 октября принёс обильные дожди на Среднюю Волгу. В республике выпало от 8 до 12 мм осадков. В Чебоксарах вылилось 9 литров воды на квадратный метр земли. В последний раз такие сильные осадки были в конце сентября. Дождливая погода сохранится: 28 октября рядом с республикой пройдет балтийский циклон. По прогнозу Гидрометцентра, в Чебоксарах может выпасть еще столько же осадков — в виде дождя, мокрого снега.

26 октября в регион начала поступать холодная воздушная масса, поэтому ожидается первый снег. Температура воздуха понизится до — 3 градусов мороза. Утром 28 октября возможен первый снегопад, особенно в северо-восточных районах республики, но уже днём Чувашия окажется в теплом секторе циклона, и столбики термометров поднимутся до отметок +5…+10 градусов тепла, прогнозируются дожди.

Снег ожидается в ночь с 28 на 29 октября. 29 октября начнёт поступать арктический воздух, а с 30 октября погоду в Чувашии начнет определять скандинавский антициклон, который станет блокирующим.

«Медленно спускаясь на юг, он защитит регион от осадков, а в середине недели даже установит солнечную погоду. Правда, вместе с этим окрепнут и ночные морозы. Столбики термометров опустятся местами до — 10 градусов мороза. А днем будет 0…+2», — считает синоптик-любитель.

По его прогнозу, немного потеплеет к следующим выходным, 3−4 ноября, когда арктический коридор закроется очередным циклоном. По предварительным прогнозам, преимущественно сухая погода сохранится до конца первой декады ноября.