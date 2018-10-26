Вашингтон, 26 октября, 2018, 18:11 — ИА Регнум. Коалиция, возглавляемая США, не причастна к нападению беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, заявил 26 октября журналистам официальный представитель коалиции Шон Райан.

Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

«Любые предположения, что США или силы коалиции играли роль в нападении на российскую базу, не имеют фактического обоснования и в высшей степени безответственны», — цитирует его заявление агентство РИА Новости.

Напомним, замглавы российского военного ведомства Александр Фомин обвинил США в прямом управлении массированной атакой беспилотников на базу ВКС РФ в Сирии. По данным российских военных, управление группой дронов осуществлялось с борта самолёта-разведчика ВВС США «Посейдон-8».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по этому поводу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает этот инцидент очень тревожным и может включить его в повестку дня предстоящих переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.