Симферополь, 26 октября, 2018, 18:10 — ИА Регнум. Страшное наводнение в Краснодарском крае показало, что выводы после трагедии Крымска никто так и не сделал — местные власти полагаются либо на высшее руководство, либо на «авось». И так почти во всех регионах страны. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Владимир Джаралла.

Федор Васильев. В Крыму после дождя». 1871–1873

«Можно смело констатировать, что почти во всех регионах страны всё проходит по уже привычному сценарию — подготовку к таким происшествиям на своих плечах несут местные власти. Но они или просто полагаются на «авось», либо в лучшем случае сообщают об угрозе «наверх», указывая, как правило, на нехватку средств. Всё. И так до большой беды, которая, когда приходит, требует вмешательства «центра» по всем пунктам, вплоть до мельчайших, выполняя работу вместо тех, кто должен был всё подготовить заранее», — отметил эксперт.

По его мнению, всё сказанное в полной мере относится и к Крыму.

«В «сети» недавно гуляли кадры того, как в Ялте во время сильного дождя женщину по улице буквально несло потоком воды, а её в это время пытались выловить прохожие. В столице полуострова Симферополе также регулярно образуются в одних и тех же местах настоящие озера, которые невозможно преодолеть», — рассказал Владимир Джаралла.

Он также напомнил, что в советское время в крымской столице был практически построен подземный коллектор, который должен был либо полностью снять эту проблему, либо значительно её облегчить. Однако почему-то уже более трёх десятилетий его не могут завершить.

«Вероятно, хотят денег, чтобы построить новый. Когда происходят такие беды и люди возмущаются, крымские властные пропагандисты привычно уже заявляют о «врагах-блогерах, пляшущих под заграничную дудку», что уже даже не смешно. Потому мы столь же не подготовлены к подобным бедствиям, как и иные регионы страны. К тому же Крым тоже относится к сейсмически опасным территориям», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за обильных осадков на Кубани произошло наводнение, в результате которого погибли шесть человек.