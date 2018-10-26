Тбилиси, 26 октября, 2018, 18:10 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в будущем его страна, возможно, и введёт новые санкции против суверенного долга Российской Федерации, но в краткосрочной перспективе такие планы пока не обсуждаются. Об этом Болтон заявил сегодня, 26 октября, в интервью агентству Reuters, находясь в Тбилиси с официальным визитом.

Gage Skidmore Джон Болтон

«Безусловно, будет неверно сказать, что мы не собираемся вводить больше санкции в отношении России. Мы будем делать то, что от нас потребуется сделать и что, с нашей точки зрения, необходимо», — сказал Болтон.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время ему не известно о каких-либо готовящихся санкций против суверенного долга Российской Федерации. Советник предположил, что на суверенный долг России могут оказать косвенное влияние санкции, которые США введут в будущем.

Как ранее сообщал ИА REGNUM, за последние несколько дней Болтон, который совершает турне по России и Закавказью, уже неоднократно заявлял, что США пока не планируют вводить санкции против России.