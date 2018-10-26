Москва, 7 марта, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Ключевая идея всех усилий по развитию регионов юга России и Приазовья, которую озвучил в ходе профильного совещания президент Владимир Путин, состоит в повышении качества жизни граждан страны. Отдельного внимания заслуживают в этой связи новые российские регионы, заявили ИА Регнум эксперты, комментируя важнейшие тезисы, которые президент затронул накануне.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

Один из важнейших моментов, на котором акцентировал внимание президент, это приоритетное отношение к повышению благополучия граждан, заметила глава департамента по работе с регионами Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

«В центре повестки совещания — создание условий для повседневного комфорта на юге России и в Приазовье как для местных жителей, так и для туристов», — указала эксперт.

К примеру, глава государства в своей речи подчеркнул необходимость создания условий для отдыха в пределах России как можно большему количеству граждан, семей. Чтобы люди могли выбирать устраивающий их отдых по доступным ценам с высоким уровнем комфорта. То есть развитие туризма в логике президент Путина — это в первую очередь повышение качества жизни.

«Не менее важный аспект совещания — это комплексный подход к развитию юга России и Приазовья, — отметила Кислицына. — Промышленность, инфраструктура, экология, качество городской среды — все эти вопросы важны как в отдельности, так и в совокупности».

По каждому обозначенному вопросу глава государства озвучил свои ожидания и напомнил о поставленных задачах, уточнила эксперт. А результатом реализации проектов должно стать социально-экономическое развитие населённых пунктов и регионов в целом.

«Комплексный подход влечёт за собой масштабный результат», — резюмировала Кислицына.

В свою очередь доцент Финансового университета при правительстве России, директор Центра политического анализа Павел Данилин указал на главные приоритеты в развитии новых регионов страны — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Президент, как заметил эксперт, во главу угла закономерно поставил обеспечение безопасности людей в новых регионах. Второе по значимости — идущее сейчас высокими темпами восстановление инфраструктуры, разрушенной, кстати, не только из-за боевых действий.

«Речь даже не о восстановлении, а о воссоздании инфраструктуры на новом уровне, — уточнил эксперт. — Потому что та инфраструктура, которая была создана в своё время в Советском Союзе, после его демонтажа перешла в собственность Украины, особо не модернизировалось».

Исключение составлял, пожалуй, только Донецк, где была проведена значимая работа по модернизации.

«Потребность в новом уровне всего и вся касается и ДНР, и ЛНР, — перечислил Данилин. — А тем более — Запорожской и Херсонской областей, где вообще беспросветный мрак. Там практически никаких изменений со времен позднего Горбачёва не было. Примерно как в Крыму, где в своё время, до воссоединения с Россией, была так называемая «школа трёх президентов». Она начала строиться в Советском Союзе, а потом каждый президент Украины обещал её достроить, так этого и не сделал».

Ещё один крайне важный для новых регионов аспект — это создание рабочих мест. А они, в свою очередь, должны быть гарантированы заказами. А это стабильно работающие предприятия — шахты, заводы тяжёлой промышленности, сельхозполя и так далее.

«И, конечно, создание комфортных условий для жизни и работы в плане цифровизации, — добавил эксперт. — Обеспечение доступа к тем же технологиям, которые есть у граждан остальных регионов».

Резюмируя, Данилин указал, что работы в новых регионах сейчас — непочатый край, и глава государства совершенно ясно указал на это обстоятельство в ходе совещания 6 марта.

Президент России провёл 6 марта в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития юга России и Приазовья — Крыма, Севастополя, Кубани, Ростовской области, Адыгеи, ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины. Были освещены экономические, жилищные, транспортные и экологические вопросы. В частности, Путин предложил расширить пропускную способность железной дороги в направлении Азовского и Чёрного морей.

В свою очередь правительство определило агломерации для развития Азово-Черноморского кластера, сообщил 6 марта на совещании по развитию юга России и Приазовья вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, в девяти регионах, включая четыре новых территории, определили 12 агломераций, 28 крупнейших и значимых городов. Речь о 10,3 миллиона проживающих там граждан и 14 млн посещающих эти регионы туристов.