Москва, 26 октября, 2018, 17:49 — ИА Регнум. Заявления о том, что учения «Единый трезубец» (Trident Juncture) являются оборонительными, едва ли можно считать соответствующими действительности. На эту тему 26 октября высказался завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие на страже российских интересов

«Зачем бы они готовились к обороне, если сейчас у НАТО над нами в Европе, без учёта американских войск, тотальное превосходство в обычных силах и средствах? — сказал он. — Что же мы, дураки нападать? У них три миллиона солдат и офицеров под ружьём. У нас меньше одного миллиона. Но мы оставляем за собой право по нашей военной доктрине в случае агрессии против России, которая чревата полным уничтожением нашего государства, применить ядерное оружие. Поэтому на месте солдат НАТО я бы отрабатывал всего один момент: как держать автомат при ядерном взрыве. На вытянутых руках, чтобы расплавленный металл не капал на казённые сапоги».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в Норвегии начались масштабные учения «Единый трезубец» (Trident Juncture), в которых задействованы 50 тыс. военнослужащих, 10 тыс. боевых машин, авиация и флот. Манёвры стали самыми крупными в альянсе за много лет. В них участвуют представители 31 страны, в числе которых также Финляндия, Швеция и… Украина!

Организаторы заявляют об оборонительном характере учений.