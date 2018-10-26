Пекин, 26 октября, 2018, 17:22 — ИА Регнум. На днях прошел Варшавский форум безопасности. Он проводился уже пятый раз, начиная с 2014 года. Заявления, сделанные на этом форуме, послужили предметом дальнейшего обсуждения военными и политическими экспертами.

Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер. Богиня распрей выбирает яблоко раздора в саду Гесперид. 1806

Особый интерес вызвало выступление отставного генерал-лейтенанта ВС США Бена Ходженса. Ходженс заявил, что есть большая вероятность войны между США и Китаем примерно через пятнадцать лет. И в данном конфликте Соединенным Штатам потребуется сильная европейская поддержка.

По мнению военных экспертов, поводом для начала военных действий между США и Китаем может послужить попытка Тайваня оформить свой политический суверенитет от Китая. Естественно, что руководство Тайваня не пойдет на данные шаги, не заручившись поддержкой США.

Для КНР вопрос воссоединения Тайваня с материковым Китаем относится к коренным интересам, которыми ни в коем случае нельзя жертвовать. Ситуация для Пекина осложняется тем, что новое молодое поколение острова не относит себя к китайцам, и китайская политики мягкой силы не дает нужного результата.

В случае прихода к власти на Тайване руководства с радикальными взглядами, предполагающими его полную независимость от Китая, вопрос можно будет решить только путем военного конфликта.

Военные эксперты считают, что определяющим фактором в данном потенциальном конфликте будет фактор времени: если Китай займет остров раньше, чем США создадут в регионе необходимый военный потенциал, то для американцев это будет крайне невыгодная ситуация.

В отношении использования различных сил и средств, по мнению экспертов, в первую очередь будут задействованы ВВС и ВМС. Они также не исключают возможности применения ядерного оружия сторонами, при этом США, сделают это первыми, с учетом их прежнего планирования подобных операций и превосходства в ядерных вооружениях.

Никто сейчас не берет на себя смелость предсказать возможный исход данного военного конфликта. Однако если говорить о США, то в случае поражения в этом противостоянии Соединенные Штаты утратят возможность сохранять свою мировую гегемонию.