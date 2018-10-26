Чебоксары, 26 октября, 2018, 17:20 — ИА Регнум. Юбилейный, сотый чемпионат России по легкой атлетике пройдёт в Чебоксарах. Старты пройдут в июле, сообщили ИА REGNUM в минспорте Чувашии со ссылкой на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Метатель молота

Отмечается, что ВФЛА утвердила Чебоксары местом проведения юбилейного 100-го чемпионата России по легкой атлетике в 2019 году. Он состоится с 24 по 27 июля и будет приурочен к празднованию 550-летия основания города Чебоксары. Этому решению предшествовало соглашение о сотрудничестве, подписанное министром спорта России Павлом Колобковым и главой Чувашии Михаилом Игнатьевым.

«Документ предусматривает партнерство в развитии базовых для региона видов спорта, популяризации массового спорта и совершенствовании спортивной инфраструктуры Чувашии до 2020 года», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по плану Чебоксары предполагали принять легкоатлетический чемпионат в 2020 году. Планируемый перенос стартов связан с проведением в следующем году 550-летия Чебоксар. В связи с этим была подана заявка на проведение чемпионата в 2019 году.

Напомним, Чебоксары принимали национальный чемпионат по лёгкой атлетике шесть раз — в 2002, 2009, 2011−2012, 2015−2016 годах. В рамках подготовки тренировочных баз к чемпионату мира по футболу — 2018 на стадионе «Олимпийский» была проведена масштабная реконструкция с полной заменой футбольного газона, беговых дорожек и всех легкоатлетических секторов. Стадион соответствует всем международным требованиям.