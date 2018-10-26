Дамаск, 26 октября, 2018, 17:17 — ИА Регнум. В ходе 15-й сессии Народного собрания Сирии слово было предоставлено министру обороны САР генералу Али Абдулле Аюбу. В своем выступлении генерал остановился на ситуации вокруг провинции Идлиб и других регионов страны, которые пока находятся не под контролем сирийского правительства.

Минобороны России Сирия

Министр обороны САР подчеркнул, что провинция Идлиб вернется в состав сирийского государства независимо от попыток Турции и США удержать провинцию вне контроля Дамаска. Он сказал, что вооруженные группы в Идлибе либо пройдут процедуру примирения с государством, либо столкнутся с проведением военной операции.

Военное присутствие США в Сирии генерал назвал оккупацией и нарушением международного права. Он также отметил, что США проигрывают в Сирии с тех пор, как сирийская армия отвоевала районы в Восточной Гуте, пригороде Дамаска, провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор, Дераа, Хама и Кунейтра.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что следующее кардинальное изменение расклада сил в Сирии произойдет после начала полноценной работы модернизированной с помощью России системы ПВО САР.