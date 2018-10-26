Нью-Дели, 26 октября, 2018, 17:16 — ИА Регнум. В северной части Индии на пиротехнической фабрике взорвался склад фейерверков, сообщает 26 октября газета Hindustan Times.

(сс) thomasstaub Взрыв

В результате взрыва погибли семь человек, еще трое были ранены. Правоохранительные органы и экстренные службы штата Уттар-Прадеш, на территории которого произошел взрыв, пока не установили причину взрыва, но сообщают, что он произошел в помещении для хранения фейерверков.

Спасательные работы на месте трагедии еще не закончены. Тела семерых погибших извлечены и опознаны, раненые госпитализированы.

Причины и подробности инцидента выясняются.