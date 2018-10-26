Ярославль, 26 октября, 2018, 17:02 — ИА Регнум. 26 октября в Ярославле состоялось открытие памятного знака в честь 100-летия ВЛКСМ «Паруса молодости». Об этом корреспонденту ИА сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Памятный знак в честь 100-летия комсомола в Ярославле

В церемонии приняли участие депутат Госдумы РФ, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, заместитель губернатора Андрей Шабалин, председатель оргкомитета по подготовке юбилейных торжеств Михаил Боровицкий, и. о. мэра города Владимир Волков и другие официальные лица.

Валентина Терешкова, которая была секретарем комитета ВЛКСМ комбината «Красный Перекоп», отметила ту работу, которую проводили комсомольцы для развития Ярославля. В качестве примера ударной комсомольской стройки она привела Ярославский нефтеперерабатывающий завод.

«Надеюсь, наше молодое поколение будет достойным продолжателем тех традиций», — сказала Валентина Терешкова.

Композиция «Паруса молодости» создана по инициативе ветеранов комсомола. Авторы — ярославские художники Леонид и Елизавета Малафеевские. Их проект победил в конкурсе, на который было представлено семь работ. Жюри возглавлял известный скульптор Зураб Церетели.

На строительство знака были выделены средства областного бюджета — около 8 млн рублей. Конструкция состоит из 1800 неповторяющихся металлических деталей и выполнена в форме трех парусов. По замыслу авторов, она «обыгрывает романтический образ героев прошлого, отождествляется с развевающимся флагом, пламенем, стремлением к недостижимым утопическим вершинам, ностальгически отсылает к монументальному искусству советской эпохи».

«Паруса молодости» будут подсвечивать 14 прожекторов разного цвета.