Туапсе, Краснодарский край, 26 октября, 2018, 16:52 — ИА Регнум. Власти и МЧС сообщают о том, что пассажиров поездов дальнего следования, оказавшихся заблокированными из-за наводнения в Сочи, планово развозят автобусами. Между тем в соцсетях и в СМИ появляются сообщения пассажиров о том, что их в течение суток блокируют в поезде.

Цитата из х/ф «Остановился поезд». Реж. Вадим Абдрашитов. 1982. СССР Железнодорожная пробка

Так, по информации ГУ МЧС на середину дня 26 октября, при размене пассажирских поездов со станций Туапсе и Горячий Ключ задействовано 30 автобусов. В гостиницах и на станциях в комнатах матери и ребенка размещены более 500 человек. На сегодня запланирована доставка пассажиров автобусами со станций Туапсе в Горячий Ключ, «организации жизнеобеспечения пассажиров 20 поездов на станциях Адлер, Туапсе, Горячий Ключ и Краснодар». По информации администрации края, для перевозки пассажиров в Туапсе выехали 15 автобусов Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. В гостиницах Краснодара зарезервировано более одной тысячи мест, расселены 800 пассажиров.

Между тем в социальных сетях и в СМИ появилась информация о том, что пассажиров ряда поездов дальнего следования буквально заблокировали в вагонах. Так, Life опубликовал интервью с пассажирами поезда Новосибирск — Горячий Ключ. Люди четверо суток ехали на курорт, и уже более суток не могут покинуть поезд. Когда и как их доставят в пункт назначения, пока тоже неизвестно. Впрочем, сами пассажиры относятся к ситуации спокойно и с пониманием — говорят, что никаких проблем с питанием и водой не испытывают, туалеты также чистые.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за ливней 24−25 октября в Туапсинском, Апшеронском районах и в Сочи серьезно пострадала железнодорожная инфраструктура. Задержан 31 поезд, 36 — отменены. Сегодня, 26 октября, на ряде участков движение удалось восстановить.