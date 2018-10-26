Вашингтон, 26 октября, 2018, 16:57 — ИА Регнум. На имиджборде 4chan набирает популярность тред «Поваренная книга аутиста» (отсылка к «Поваренной книге анархиста»), участники которого публикуют намеренно абсурдные варианты «взрывчаток», выполненные из подручных средств. Таким образом пользователи отреагировали на обсуждения реалистичности бомб, которые 24 октября получили Барак Обам, Хиллари и Билл Клинтон, миллиардер Джону Сорос, бывший глава ЦРУ Джон Бреннани экс-генпрокурор Эрик Холдер.

Скриншот страницы 4chan На имиджборде 4chan запустили тред «Поваренная книга аутиста»

В качестве предметов, из которых юзеры мастерили «бомбы», оказались еда, телефоны, часы, животные, одежда и даже фильмы с Николасом Кейджем. За несколько дней пользователи 4chan собрали сотни вариантов таких «взрывчаток».

Скриншот страницы 4chan На имиджборде 4chan запустили тред «Поваренная книга аутиста»

Скриншот страницы 4chan На имиджборде 4chan запустили тред «Поваренная книга аутиста»

Скриншот страницы 4chan На имиджборде 4chan запустили тред «Поваренная книга аутиста»

Скриншот страницы 4chan На имиджборде 4chan запустили тред «Поваренная книга аутиста»

Скриншот страницы 4chan На имиджборде 4chan запустили тред «Поваренная книга аутиста»

Напомним, ни одно взрывное устройство, которые разослали неизвестные, не взорвалось. Сотрудник CNN Джин Акоста показал, как выглядел присланный пакет: на фото видны трубка, таймер, почтовые марки с флагом США и изображённый на ручке шарж на флаг «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На пресс-конференции в Нью-Йорке представители полиции заявили, что считают устройства настоящими, но не уточнили, почему ни одно из них не сработало. В то же время различные специалисты считают, что устройства не несли реальной угрозы.