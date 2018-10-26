Екатеринбург, 26 октября, 2018, 17:59 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 28 октября пройдёт гражданская панихида памяти жертв политических репрессий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Василий Перов. Плач Ярославны (фрагмент). 1881

Мэрия города выделит несколько автобусов городского общественного транспорта, которые доставят всех желающих от здания администрации города до мемориала, а после проведения панихиды — обратно.

Напомним, что мемориальный комплекс жертвам политических репрессий был построен в Екатеринбурге в 1996 году. С тех пор возле него ежегодно проводятся памятные мероприятия.