С января в Костромской области обнаружено 60 фальшивых банкнот
Кострома, 26 октября, 2018, 16:38 — ИА Регнум. В Костромской области по сравнению с прошлым годом на 22% выросло количество фальшивых банкнот, сообщает K1news.ru со ссылкой на Банк России. С начала текущего года в регионе было обнаружено 60 поддельных банкнот.
ГУ МВД России по Иркутской области
Проверка купюр
Чаще всего мошенники подделывают банкноты:
- Достоинством в 5 тысяч рублей — обнаружено 38 штук;
- В 1 тысяч рублей — 20;
- 100-долларовые купюры — 4.
- В 500 рублей — 2;
В новостном портале отмечают, что по всей России с июля по сентябрь текущего года было обнаружено 42 новых поддельных купюр достоинством в 2 тысячи рублей. В Костромской области такие случаи не зафиксированы.