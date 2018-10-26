Кострома, 26 октября, 2018, 16:38 — ИА Регнум. В Костромской области по сравнению с прошлым годом на 22% выросло количество фальшивых банкнот, сообщает K1news.ru со ссылкой на Банк России. С начала текущего года в регионе было обнаружено 60 поддельных банкнот.

ГУ МВД России по Иркутской области Проверка купюр

Чаще всего мошенники подделывают банкноты:

Достоинством в 5 тысяч рублей — обнаружено 38 штук; В 1 тысяч рублей — 20; 100-долларовые купюры — 4. В 500 рублей — 2;

В новостном портале отмечают, что по всей России с июля по сентябрь текущего года было обнаружено 42 новых поддельных купюр достоинством в 2 тысячи рублей. В Костромской области такие случаи не зафиксированы.