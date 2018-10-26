Москва, 26 октября, 2018, 16:21 — ИА Регнум. Амнистирование нелегальных таджикских мигрантов в России выгодно самой России. Об этом заявил посол Таджикистана Имомуддин Сатторов, выступая на круглом столе в Совете Федерации в рамках VI Межпарламентского форума «Россия — Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества».

Таджики, 1911 г

«Если этот процесс амнистии будет запущен, то думаю, что огромное количество наших граждан, особенно на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, будут легализованы. То есть мы будем знать точное количество наших трудовых мигрантов на территории Российской Федерации», — подчеркнул глава дипмиссии.

Сатторов также обратил внимание на некорректность термина «амнистия», так как это вызывает ассоциации с заключенными в тюрьмах. На что первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова, выступавшая модератором мероприятия, предложила использовать термин «легализация».

В свою очередь, министр труда, миграции и занятости республики Сумангул Тагойзода поблагодарила российских коллег за проведенную в 2017 году амнистию таджикских нелегальных мигрантов, в результате которой легализовались 19 тысяч таджикистанцев, находящихся на территории России, а также для 102 тысяч мигрантов снова был открыт въезд в страну. Однако, считает она, 30 дней было недостаточно, чтобы все желающие смогли этой амнистией воспользоваться.

«Просим ещё раз рассмотреть возможность проведения очередной амнистии в отношении граждан Республики Таджикистан с учётом того, что те, которым закрыт въезд, уже адаптированы в российскую среду, они имеют свои места работы, знают, как сдавать необходимые тесты», — заключила она.

Как отметила сенатор Людмила Бокова, Россия заинтересована в сотрудничестве с Таджикистаном, в том числе, в сфере миграции. По ее данным, в 2017 году в Россию из Таджикистана прибыло порядка 1,2 миллиона человек, а за январь-сентябрь нынешнего 2018 года уже 994 тысячи.