Тбилиси, 26 октября, 2018, 16:25 — ИА Регнум. Больше всего пожертвований перед выборами президента Грузии получила независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую на этих выборах поддерживает правящая партия «Грузинская мечта». К такому выводу в результате анализа доходов всех кандидатов за период с 1 августа по 15 октября текущего года сделала неправительственная организация «Transparency International — Грузия».

(сс) Melberg Саломе Зурабишвили

Согласно данным этой НПО, общие доходы всех 25 кандидатов в президенты составили около 6,8 млн лари из них свыше 4,1 млн лари (61%) получила Саломе Зурабишвили. На второе место вышел кандидат от «Единого национального движения» Григол Вашадзе (до 1,4 млн лари), а на третьем оказался кандидат от «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе, который набрал 864 тысячи лари.

«Хотя Саломе Зурабишвили государственного финансирования не получает, ее доходы приблизительно в три раза превышают доходы Григола Вашадзе и в полтора раза — доходы всех пяти оппозиционных кандидатов в президенты вместе взятых», — констатировали представители неправительственной организации.

Из всех кандидатов только Саломе Зурабишвили воспользовалась для своей предвыборной кампании банковским кредитом. Она взяла в «Банке Карту» (принадлежит председателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили) займ на сумму 1 миллион лари. Остальные 3,1 млн лари Зурабишвили было перечислено в виде пожертвований, которые сделали 148 физических лиц, причем 92 из них связаны с 356 различными юридическим лицами (являются их дольщиками или директорами).

Исследователи обратили внимание на распространенные в начале октября в СМИ информации о пожертвованиях, которые перечислили в «копилку» Саломе Зурабишвили 15 врачей крупных тбилисских клиник — имени Чачава и имени Гудушаури.

«В данном случае может иметь место пожертвование, осуществленное через третьих лиц, что запрещается законодательством Грузии и предусматривает штраф в размере, вдвое превышающем сумму пожертвования», — отмечается в отчете неправительственной организации. По ее же информации, Служба госаудита, которой поручен мониторинг финансирования партий и избирательных процессов, уже начала изучение этого дела.

Что касается расходов кандидатов в президенты Грузии, они потратили за исследуемый период свыше 6,9 млн лари. Больше остальных кандидатов — свыше 4,1 млн лари (60% всех расходов) потратила Саломе Зурабишвили, до 1,5 млн лари составили расходы Григола Вашадзе и немногим более 882 млн — расходы Давида Бакрадзе.

Саломе Зурабишвили потратила на рекламу до 3,4 млн лари, что в два с половиной раза превышает расходы на рекламу всех остальных кандидатов в президенты вместе взятых.

Особое внимание исследователей привлекли расходы, произведенные Зурабишвили на оплату труда работающих в ее избирательных офисах людей. Из более чем 4 млн лари, которые израсходовала в предвыборный период Саломе Зурабишвили, на оплату труда работников открытых ею по всей стране 80 офисов было направлено лишь 19 625 лари, что НПО сочла достаточно скромной суммой и подчеркнула, что некоторые кандидаты выплатили сотрудникам своих избирательных офисов в десять раз больше.

Исходя из этих наблюдений, авторы отчета советуют службе госаудита изучить как доходы, так и расходы Саломе Зурабишвили и проверить достоверность продекларированных ею сумм.

Напомним, что 28 октября в Грузии должны состояться выборы президента Грузии. На пост главы государства претендуют 25 кандидатов, среди которых различными исследованиями общественного мнения выделены три главных претендента — Саломе Зурабишвили, Григол Вашадзе и Давид Бакрадзе.