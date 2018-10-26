Хабаровск, 26 октября, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Хабаровский «Амур» потерпел поражение от казанского «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:4.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!» реж Борис Дежкин. 1964. СССР Забили

В первом периоде хоккеисты «Амура» открыли счёт, отличился нападающий Данил Файзуллин.

Однако затем игроки «Ак Барса» не только сравняли счёт, но и вышли вперёд. В составе казанского клуба отличились Владимир Ткачёв, Андрей Педан и Пол Постма.

В третьем периоде Данил Файзуллин оформил дубль, но это не принесло его команде победу. За две секунды до конца матча Роб Клинкхаммер забросил шайбу в пустые ворота.

На сегодняшний день «Амур» занимает 22-е место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 14 очков в 21 матче. «Ак Барс» идёт на четвёртом месте, в активе команды 32 очка в 23 играх.

«Амур» (Хабаровск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:4 (1:0, 0:2, 1:2).

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