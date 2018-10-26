Ярославль, 26 октября, 2018, 15:29 — ИА Регнум. В Ярославле зафиксирован очередной случай бешенства, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Этим смертельным заболеванием заразилась домашняя кошка.

Yarregion.ru Кошка

Хозяйка, жительница Ярославля, заметила рану на теле животного, когда находилась на даче в Костромской области.

Государственная ветеринарная служба приступила к проведению мероприятий по ликвидации заболевания. Подготовлен проект указа губернатора об установлении карантина.

26 и 27 октября при содействии администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Ярославля запланирована организация оповещения населения, в том числе владельцев животных, восприимчивых к заболеванию.

В подъезде дома № 20а по улице Посохова, где проживает хозяйка заболевшего животного, 27 октября с 10 до 10.30 пройдет поквартирный обход. В этот же день с 10.30 до 13.00 будет проводиться выездная вакцинация животных, содержащихся в домах №20, 20а, 22 по улице Посохова, №65, 67/2, 69, корп. 2, по улице Наумова, №3, 5, 15, 17 по улице Подбутырской.

Главный государственный ветеринарный инспектор Александр Чавгун пояснил, что на сегодняшний день в Ярославской области зафиксировано 25 случаев бешенства животных, и около половины из них — у диких лисиц и енотовидных собак.