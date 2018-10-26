Москва, 26 октября, 2018, 15:33 — ИА Регнум. В современный политический расклад по проблемам ядерного разоружения, выполнения международных договоров, роли военной силы в решении мировых проблем в Европе и США слова первого президента СССР Михаила Горбачева не добавляют ничего, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Горбачев

Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачев в статье для газеты The New York Times написал, что планы США по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) являются объявлением новой гонки вооружений. Он добавил, что победителей в «войне всех против всех» не будет, особенно если она закончится ядерной войной.

Промолчать в сложившихся обстоятельствах Михаилу Горбачеву было бы странно, да и вещи он говорит вроде бы правильные… Но добавляет ли что-то его позиция в современный политический расклад по проблемам ядерного разоружения, выполнения международных договоров, роли военной силы в решении мировых проблем в Европе и США?

Ничего не добавляет. А в России — тем более. В России для очень многих Горбачёв — просто предатель. Это в морально-этическом смысле.

А как политик — это человек, который в 1996 году, участвуя в выборах президента Российской Федерации, набрал 0,51% голосов. По-моему, прямой повод отнестись к его мнению с презрением: и за то, что решил участвовать в тех выборах, и в связи с результатом.

Для того чтобы не начиналась «новая гонка вооружений», «старую» надо было заканчивать иначе. И Советский Союз не надо было разваливать.

Так что теперь пусть комитет по Нобелевским премиям эти горбачевские статьи читает. А мы, в России, да и не только мы, хорошо понимаем, какой «мир» он принёс и нашей стране, и планете в целом.

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