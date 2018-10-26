Сочи, Краснодарский край, 26 октября, 2018, 15:10 — ИА Регнум. Сильный дождь ожидается в Сочи Краснодарского края вечером и в первой половине ночи 26 октября, сообщила пресс-служба администрации города.

(сс) Saneej Kallingal Дождь за окном

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Спасатели просят воздержаться от отдыха у воды и в горах, быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, 24−25 октября Сочи, а также Туапсинский и Апшеронский районы Краснодарского края оказались затоплены из-за сильных дождей. Сочи оказался еще и фактически изолирован от внешнего мира: автотрассы и железнодорожное полотно размыла вода, движение закрыто. Власти обещали восстановить движение автотранспорта к 27 октября. Напомним также, что в регионе действует режим ЧС.