Астана, 26 октября, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Управление общественного здравоохранения Астаны прорабатывает требования и индикаторы оценки качества потенциальных инвесторов для приватизации поликлиник, сообщает 26 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на главу управления Камалжана Надырова.

Деньги в медицине

По его словам, приватизация поликлиник будет запущена в ближайшее время. Глава управления считает, что после приватизации повысится конкуренция между учреждениями здравоохранения, что повысит качество медицинских услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, 25−26 октября в Астане прошла глобальная конференция по первичной медико-санитарной помощи. В рамках мероприятия министерства здравоохранения России и Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве.