Вильнюс, 26 октября, 2018, 14:52 — ИА Регнум. Литовская госкомиссия по контролю цен и энергетики приняла решение о повышении тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей сразу на 15%, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как сегодня, 26 октября, объявила сама комиссия, тариф составит 7,760 центов без НДС за киловатт-час для потребителей, получающих электроэнергию из сетей среднего напряжения (в настоящий момент 6,720 центов за киловатт-час) и 10,317 центов за киловатт-час для потребителей, подключенных к сетям низкого напряжения (сейчас 8,981 центов за киловатт-час).

Дарья Антонова ИА REGNUM Лампочка

Комиссия объяснила решение повысить тарифы общим подорожанием электроэнергии на рынке. Отметим, что цена на электричество повышалась на рынке Прибалтики весь 2018 год, однако это не касалось бытовых потребителей и в первую очередь влияло на доходы поставщиков. Ранее в Литве уже анонсировали повышение для потребителей, а ссылались на отсутствие собственных генерирующих мощностей и в целом дорогую электроэнергию в регионе.

Напомним, Литва, как и все страны Прибалтики, до 2025 года (включительно) намерена выйти из единой постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ, официальный Вильнюс не желает покупать электричество с Востока по политическим причинам, на уровне закона действует запрет покупки дешёвой электроэнергии с Белорусской АЭС.