Самара, 26 октября, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли в Самарской области деятельность двух религиозных групп, имевших отношение к радикальному исламизму. Об этом сообщает 26 октября пресс-служба ведомства.

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В ведомстве отметили, что указанные религиозные группы действовали без необходимых уведомлений Минюста РФ и регионального областного духовного управления мусульман.

«На данный момент деятельность обеих групп прекращена», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности заявил, что ФСБ РФ в 2018 году предотвратила 15 терактов на территории страны.

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