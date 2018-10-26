Рим, 26 октября, 2018, 14:25 — ИА Регнум. Итальянское информагентство Agenzia Itaia в пятницу, 26 октября, подтвердило правоту еврокомиссара по экономике Пьера Московичи, который несколькими днями ранее заявил, то Италия тратит на обслуживание своего госдолга больше, чем на образование.

Заплатка

Окончательных данных по бюджетным расходам по итогам 2017 года еще нет, но если ориентироваться на данные предыдущих лет, то расходы на образование составляли 3,9% ВВП, а расходы на обслуживание госдолга — 4% ВВП, отмечают авторы.

Уплата процентов по госдолгу обошлась Италии в 2017 году в 65,6 млрд евро, то есть каждый гражданин страны в среднем «заплатил» 1084 евро. Госдолг Италии составляет около 2,3 трлн евро (около 130% ВВП).

Заявление Московичи прозвучало в контексте полемики Еврокомиссии и правительства Италии о бюджете страны на 2019 год. В Брюсселе полагают, что повышать дефицит бюджета с 2 до 2,4% ВВП нельзя, и именно из-за высокого госдолга.

В правительстве в свою очередь отмечают, что госдолг рос при всех предыдущих правительствах, в Брюсселе не возражали, а политика бюджетной экономии за эти годы показала свою неэффективность, в связи с чем в Риме и планируют от нее отказаться.

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