Дамаск, 26 октября, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Сирийская арабская армия готовится начать новую военную операцию в западной части Алеппо. Об этом новостному ресурсу Al-Masdar News сообщил высокопоставленный сирийский военный из Алеппо.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

В частности, он сказал, что высшее командование сирийской армии в Дамаске уже сыто по горло обещаниями Турции заставить джихадистов уйти из обозначенной демилитаризованной зоны к западу от Алеппо.

Сирийские военные неоднократно наблюдали, как исламисты совершали нападения на западную часть Алеппо, в то время как турецкая армия наблюдает за этим с расстояния всего в несколько сотен метров.

Сирийский офицер сообщил, что соглашение о прекращении огня не действует, т. к. джихадисты каждую ночь наносят удар по Алеппо, а потом прячутся в бункере, когда начинается ответный огонь сирийской армии.

Далее он сообщил, что до начала наземной операции по обеспечению мира и безопасности в городе Алеппо осталось несколько недель.

Ранее сообщалось, что за последние четыре дня боевики нанесли мощные удары по западному Алеппо со своих позиций в Кафр-Хамре и Эль-Лайрамуне. В результате этих нападений в густонаселенном районе Нового Алеппо погибли по меньшей мере восемь мирных жителей, есть раненые.