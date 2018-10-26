Горно-Алтайск, 26 октября, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Власти Республики Алтай рапортуют о полной подготовке к зиме. По данным сайта республиканского правительства, все десять муниципальных районов Республики Алтай и Горно-Алтайск своевременно получили соответствующие паспорта готовности.

Josh Wedin Теплая батарея

«Горный Алтай из года в год демонстрирует хорошие показатели как в подготовке к осенне-зимнему периоду, так и в его прохождении», — заявил глава Республики Алтай Александр Бердников. Он также напомнил, что зимы в регионе бывают довольно суровыми.

Напомним, паспорта готовности к зиме выдаются комиссией Сибирского управления Ростехнадзора по итогам проверки готовности всех систем к работе в холода. На основании этой процедуры и был сделан вывод, что в Республике Алтай досрочно принят весь комплекс мер, необходимых для бесперебойной подачи тепла в дома и на объекты социальной инфраструктуры.

Опережение плана составило ровно три недели.