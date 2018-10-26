Владивосток, 26 октября, 2018, 13:50 — ИА Регнум. В результате обрушение моста в Приморском крае погиб как минимум один человек, сообщает 26 октября «Российская газета» со ссылкой на представителя регионального следственного управления СКР Аврору Римскую.

Управление МВД РФ по Приморскому краю Обрушение моста в Приморском крае

Вместе с тем пока не известно, кто погиб — водитель или пассажир легкового автомобиля. Отмечается, что большегруз при проезде через мост придавил легковушку, но сколько в ней было людей, неизвестно. По данному факту следователи начали проверку.

Напомним, инцидент произошел 26 октября в 15:10 по местному времени (09:10 мск) на 5-м километре автодороги Осиновка — Рудная Пристань. Обрушение моста произошло при проезде по нему грузового и легкового автомобилей, двигавшихся в попутном направлении. При падении прицеп «Вольво», груженный картофелем, откатился назад, защемив автомобиль «Мазда Демио».

В настоящее время движение автотранспорта по мосту перекрыто, на месте происшествия работают сотрудники полиции. Отмечается, что перед мостом установлен знак, ограничивающий движение грузовиков массой более 20 тонн. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.