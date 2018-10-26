Сингапур, 26 октября, 2018, 13:45 — ИА Регнум. Голландская теннисистка Кики Бертенс одержала победу над японкой Наоми Осакой на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA).

Steven Pisano Кики Бертенс

Первый сет завершился со счётом 6:3 в пользу Бертенс. Теннисистки провели на корте 35 минут. Во втором сете Осака отказалась от борьбы из-за травмы ноги.

Отметим, что на групповом этапе турнира Бертенс одержала две победы в трёх матчах и вышла в полуфинал. За выход в финал соревнований Бертенс поборется с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Плишкова одержала победу над Петрой Квитовой со счётом 6:3, 6:4.

Читайте также: Плишкова обыграла Квитову и вышла в полуфинал итогового турнира WTA