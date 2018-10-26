Барнаул, 26 октября, 2018, 13:43 — ИА Регнум. Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания утвердили величину прожиточного минимума пенсионера в Алтайском крае на 2019 год. Он составит 8669 рублей, что на 1077 рублей больше, чем год назад, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Матиас Стомер. Старуха со свечой. 1640

«Благодаря принятию этого закона в 2019 году около 102 тысяч пенсионеров получат федеральную социальную доплату до установленной величины прожиточного минимума», — сказано в официальном сообщении регионального правительства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 10 002 рубля, для пенсионеров — 7592, для детей — 9434 рубля.