Вильнюс, 26 октября, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Литовская налоговая инспекция продолжает «закручивать гайки» для населения в поисках налоговых уклонистов. Как пишет сегодня, 26 октября, литовский портал 15min, инспекторы службы выработали собственные методы, когда якобы доходы гражданина они считают исходя из средних статистических данных.

Алексей Карзухин. Сбор недоимок. 1868

Например, считается, что один человек в крупных городах просто обязан тратить в месяц не менее 341,9 евро, а на одного ребёнка — 313 евро. В случае, когда налоговики не могут установить доходы лица, а сам подозреваемый в уклонении от налогов утверждает, что никаких теневых заработков нет, а живёт он на скромные доходы, которые и декларирует, то в таких случаях включается механизм формулы.

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В случае семьи, в которой живут двое взрослых и двое несовершеннолетних, этот механизм выглядит так: 341,9 умножается на 2 и на 12 месяцев, а к этому прибавляются расходы на детей (313 евро умножается на два и на 12 месяцев). Получается общая, как считают в литовской налоговой инспекции, совершенно необходимая сумма для проживания такой семьи за год — 15 717,60 евро. Если семья имеет меньший доход, то они уклонисты, и считается штраф и налоги от этой суммы.

«Налоговая инспекция проводит оценку, используя ту информацию, которой располагает, и даже статистические данные, сколько человек мог бы выпить алкоголя и потребить другие товары», — пишет литовский портал.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно данным Eurostat, треть населения Литвы живёт на грани или за гранью нищеты. У значительной части пенсионеров пенсии не достигают даже ста евро, а в среднем по Литве — ниже указанной оценки в 341,9 евро в месяц, которую как отправную точку используют литовские налоговики.

При этом о никаких «победах» литовских налоговиков в борьбе с уклонением крупного бизнеса от уплаты налогов в Литве не слышно, а в 2017 году со скандалом в отставку был отправлен на тот момент глава ведомства Дайнорас Брадаускас, который, как выяснилось, не только протежировал интересы крупных концернов в Литве в обмен на политическое влияние, но даже предупреждал их о грядущих налоговых проверках. После скандала налоговики пытались поправить свою репутацию и даже объявили, что начинают проверять крупный бизнес уже по-настоящему. Однако о результатах таких проверок так и не сообщалось, а налоговая в итоге сконцентрировалась на обычных гражданах.

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