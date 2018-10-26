Санкт-Петербург, 26 октября, 2018, 13:20 — ИА Регнум. В 2018 году Госстройнадзор выдал почти вдвое больше разрешений на строительство в Санкт-Петербурге, чем за девять месяцев прошлого года. Об этом сообщили представители ведомства в пятницу, 26 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство домов в Петербурге

Такому росту способствовал, в частности, переход на оказание услуг исключительно в электронном виде, считают в ведомстве.

Так, за девять месяцев 2018 года Центр госэкспертизы подготовил 167 заключений, что на 10% больше прошлогоднего показателя. Госстройнадзор уже рассмотрел почти 1,6 тыс. заявлений на стройки, что в 2,2 раза результата прошлого года.

Всего с января по октябрь в Петербурге выдали 346 разрешений на строительство, что на 80% больше показателя за девять месяцев 2017 года. При этом городской комитет по строительству полагает, что это не приведет к внезапному всплеску на рынке жилья.

«Количество строящегося и продаваемого жилья на протяжении последних лет пяти примерно сбалансировано в районе 3 млн квадратных метров. Если на сегодня выдано разрешений на строительство на 20 млн квадратных метров, это не значит, что все эти разрешения будут реализованы в течение ближайшего года или двух. Я думаю, что эти разрешения были получены застройщиками «про запас» в связи с изменениями в 214-ФЗ, и реализовываться они будут в соответствии с их планами. Никаких резких движений, скорее всего, не будет», — считает глава комитета Леонид Кулаков.

Добавим, за 9 месяцев 2018 года в Петербурге ввели в эксплуатацию 1 млн 423 тыс. кв. метров жилья, или около 25 тыс. квартир и почти 1 тыс. индивидуальных домов. Лидером по вводу жилья стал Приморский район, следом идет Невский и Калининский районы.

При этом, как уже сообщало ИА REGNUM, темпы ввода жилья в 2018 году отстают от показателей за три квартала 2017 года. Комстрой полагает, что частично отставание удастся наверстать до декабря.

«Мы, безусловно, об этой проблеме знаем. Мы постоянно общаемся с основными девелоперами, застройщиками. Мы уточняем их планы на ввод в целом по итогам года, поэтому я в своем докладе уверенно сказал, что мы планируем выйти на 3,2 млн кв. метров. Может быть, это некие отложенные решения», — сказал Леонид Кулаков.

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