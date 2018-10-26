Кызыл, 26 октября, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Весьма любопытную информацию обнародовали власти Тувы по итогам состоявшегося в Новосибирске совместного совещания секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева и полпреда президента в СФО Сергея Меняйло. Вопреки мнению республиканской прокуратуры, которая ещё весной 2018 года высказывала опасения о заметном ухудшении показателей преступности, сибирский полпред, говоря о результативности совместной работы, отметил что Тува заняло первое место по показателям снижения уровня преступности в Сибири.

Kremlin.ru Сергей Меняйло

«По данным за январь-август 2018 года количество зарегистрированных преступлений в Туве сократилось на 21%. Почти на 30% снизилось число зарегистрированных преступлений в общественных местах, с 3866 до 2692. В целом, снижение зафиксировано на территории 14 районов республики и в городе Кызыле. Также в Туве наблюдается сокращение тяжких и особо тяжких преступлений против личности на 13,5%», — отмечается в официальном сообщении республиканского правительства.

«Мы будем дожимать! Это наша родина, мы хотим развития! Без решения вопросов безопасности личности, мы знаем, это невозможно. Мы полны решимости и приятно, что нас отмечают в этом», — написал в своем блоге глава Тувы Шолбан Кара-оол, комментируя прозвучавшую ранее похвалу полпреда.

Между тем, ещё весной 2018 года республиканская прокуратура, напротив была озабочена повысившимся уровнем преступности. За четыре месяца 2018 года в регионе было зарегистрировано 8 118 преступлений, что на 15,1% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года (7 054). Причём общее число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в республике, увеличилось на 8,4% и составило 1 515 против 1 398 в аналогичном периоде 2017 года.

Могла ли за последующие четыре месяца ситуация коренным образом измениться — большой вопрос.

Напомним, по итогам 2017 года лидерами среди российских регионов по показателю преступности, согласно информации Генпрокуратуры, являются Тува (3103 преступления на 100 тысяч населения), Забайкалье (2110 преступлений), Сахалин (2022), Бурятия (2002) и Амурская область (1950).