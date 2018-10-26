Лима, 26 октября, 2018, 13:03 — ИА Регнум. Лидеру перуанской оппозиции Кейко Фухимори грозит до 16 лет лишения свободы, если суд признает ее виновной в отмывании денег. Об этом заявила прокуратура Перу, передает телеканал TeleSur 26 октября.

Цитата из х/ф «Зелёная миля». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1999. США Добро пожаловать за решётку

Прокурор Хосе Доминго Перес пояснил, что уголовное право Перу предусматривает для преступлений, вменяемых Кейко Фухимори, не менее десяти и не более 20 лет лишения свободы. С учетом особенностей ее дела, ей грозит от 13 лет и четырех месяцев до 16 с половиной лет тюрьмы.

Фухимори обвиняют в отмывании денег с целью сокрытия незаконного финансирования ее президентской кампании 2011 года бразильской строительной компанией Odebrecht.

Как сообщало ИА REGNUM, Кейко Фухимори была арестована в первой половине октября вместе с 19 политиками и бизнесменами, однако суд распорядился об отмене ее превентивного ареста. Кейко Фухимори — дочь перуанского диктатора Альберто Фухимори и лидер неолиберальной партии «Народная сила», самой крупной партии в парламенте Перу.