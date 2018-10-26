Вашингтон, 26 октября, 2018, 12:55 — ИА Регнум. В США одобрили новый препарат от гриппа, с помощью которого для лечения требуется принять всего одну дозу лекарства. Об этом сообщается на сайте американского управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA).

ben dalton Вирус гриппа (схема)

Перед сезонной эпидемией гриппа в США впервые за 20 лет одобрили новый препарат — Ксофлюзу. Лекарство относится к классу ингибиторов эндонуклеазы и блокирует вирусную репликацию, не давая вирусу размножаться.

Отмечается, что лекарство нужно принять при первых симптомах инфекции для достижения терапевтического эффекта, но не позднее 48 часов от начала заболевания.

При этом новый препарат нужно принять всего один раз, что отличает его от аналогов. Разработчики надеются, что это поможет сократить заболеваемость гриппом во время сезонной эпидемии.

Читайте также: Учёные: неандертальцы помогли современному человеку справиться с гриппом