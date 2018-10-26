Москва, 26 октября, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Президенты России, Франции, Германии и Турции по итогам саммита по Сирии в Стамбуле сделают совместное заявление, заявил 26 октября журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, переговоры пройдут в субботу, 27 октября, после полудня, а глава государства может провести ряд двусторонних встреч.

«Мы ожидаем, что главы решат сделать заявление для прессы по итогам своего обсуждения», — заявил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Москва и Анкара договорились о создании демилитаризованной области в сирийской провинции Идлиб с целью предотвращения убийств мирного населения.

Напомним, усилиями России, Турции и Ирана стал возможен прогресс в решении сирийского кризиса. Стороны смогли создать условия для прекращения огня и вывода из конфликта наиболее умеренных группировок боевиков.

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