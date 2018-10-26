Киев, 26 октября, 2018, 12:48 — ИА Регнум. Война в Донбассе началась по воле бога, для того чтобы верующие перешли из канонической Украинской православной церкви в раскольничью организацию «Киевский патриархат», заявил глава раскольников Филарет 26 октября во время пресс-конференции в издании «Укринформ».

Deviantart.com Кому война, а кому мать родна

"Господь допустил войну, и война показала, кто есть кто. Начиная с первых воинов, погибших в Донбассе, люди стали сотнями тысяч переходить в Киевский патриархат. Раньше не думали об этом, а когда их дети погибли, защищая украинскую землю, московская церковь отказалась их отпевать. Тогда Онуфрий (глава УПЦ МП — ИА REGNUM ) в Верховной раде заявил, что не встанет, когда чтили героев: «Мы не чтим убийц». Для нас герои, а для него — убийцы. Эти обстоятельства привели к тому, что масса людей перешла из Московского в Киевский патриархат, и так будет дальше», — считает Филарет.

Напомним, в 2015 году представители канонической Украинской православной церкви были единственными на заседании Верховной рады, кто отказались вставать, когда президент Украины Петр Порошенко зачитывал имена боевиков, получивших награды за карательную операцию против Донбасса.

Отметим, что во время крестного хода в Киеве в честь юбилея крещения Руси прихожан канонической церкви было кратно больше, чем представителей раскольничьей организации, возглавляемой Филаретом.

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