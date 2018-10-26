Астана, 26 октября, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Около 55% железнодорожных вокзалов в Казахстане не соответствует требованиям национальных стандартов по обеспечению доступа лицам с ограниченными возможностями, сообщает 26 октября агентство Informburo со ссылкой на министерство по инвестициям и развитию Казахстана.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пандус для инвалидов

В ведомстве отметили, что некоторые вокзалы в Казахстане будут полностью или частично реконструированы с учетом требований для маломобильных групп населения. Многие вокзалы приобретают мобильные лестничные гусеничные подъемники.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие пять лет АО «Национальная компания «Казахстанские железные дороги» планирует выполнить реконструкцию и строительство 71 железнодорожного вокзала.