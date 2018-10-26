Джакарта, 26 октября, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Правительства Индонезии и Марокко заключили пять меморандумов о взаимопонимании в пяти областях сотрудничества, включая борьбу с наркотиками, сообщает Sindonews.

Tim Ellis Договорились

В ходе второго совместного министерского совещания между заместителем министра иностранных дел Индонезии Абдуррахманом Фахиром и заместителем министра иностранных дел Марокко Мунией Бучеттой стороны обсудили различные вопросы, представляющие взаимный интерес.

«Мы обсудили двустороннее сотрудничество в политической, экономической, социальной и культурной областях, стабильность в регионе Ближнего Востока и отношения Индонезии с африканским регионом», — отметил Абдуррахман Фахир.

Индонезия и Марокко заключили пять меморандумов о взаимопонимании в сферах безвизового режима, борьбы с наркотиками, дипломатии, религии и энергетики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Марокко хотят увеличить объем двусторонней торговли через преференциальные торговые соглашения, переговоры о которых начнутся в Джакарте 12−14 ноября 2018 года.