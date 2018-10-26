Москва, 26 октября, 2018, 12:33 — ИА Регнум. В преддверии прихода зимы граждане озаботились покупкой тёплой одежды. Как правильно подобрать пуховик, который быстрее согреет и выдержит перепады температур, рекомендуют эксперты Роскачества.

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР Зимняя одежда

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Как отмечают специалисты ведомства, тем, кто предпочитает натуральные наполнители (из пуха или пухо-перовой смеси), необходимо учесть сложности, которые могут возникнуть при их стирке и сушке. В частности, намокший пух сбивается в комки и долго высыхает. Зато такие изделия небольшие по объёму и обладают высокими тепловыми характеристиками. При этом, в отличие от синтетических наполнителей, пух, в особенности пух водоплавающей птицы, значительно легче. А вот зимние куртки с преобладанием в пера в качестве наполнителя и холоднее, и тяжелее.

Что касается синтетических наполнителей, то такие изделия достаточно просты в уходе: их легко стирать и сушить. Кроме того, этот наполнитель не «лезет» наружу и не сбивается в комки.

«Изделия с синтетическим наполнителем не вызывают аллергию», — говорит доцент кафедры материаловедения и товарной экспертизы Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина Алла Курденкова.

В Роскачестве советуют выбирать куртки, в которых используются водо‑ и ветронепроницаемыми ткани для верха. Они позволяют сохранить тепловые свойства пуховика. При этом они должны быть также воздухо‑ и паропроницаемыми — пропускать сквозь себя излишнее тепло, не давая превращать его во влагу. Этим свойствам отвечают мембранные и смесовые ткани.