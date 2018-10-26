Барнаул, 26 октября, 2018, 12:30 — ИА Регнум. В предстоящие выходные в Алтайский край придёт ненастье. По данным ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, днём 28 и сутки 29 октября ожидается ветреная погода и похолодание.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

Поскольку местами порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, в юго-западных районах возможна высокая пожароопасность (4 класс горимости). В конце дня 28 и сутки 29 октября на большей части региона пройдут дожди, в северо-западных районах — с мокрым снегом, местами сильные.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичное ненастье, настигшее Алтайский край 13 октября, привело к серьёзным ландшафтным пожарам в Топчихинском и Калманском районах, где полностью сгорели несколько жилых домов.