Рим, 26 октября, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Вечером в четверг, 25 октября, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джузеппе Конте провели телефонные переговоры, рассказал Трамп в своем блоге в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам американского президента, обсуждались вопросы миграции и экономики. В контексте проблемы «мексиканского каравана мигрантов» Трамп счел нужным отметить, что он полностью разделяет подход Италии по сдерживанию потоков нелегальной миграции.

Какие именно экономические вопросы обсуждались, Трамп не уточнил: он лишь отметил, что правительство Конте хорошо работает и эта работа «принесет успех».

Днем ранее Конте посетил Москву, где проводил переговоры с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым и обсуждал вопросы экономического сотрудничества России и Италии сначала вдвоем с президентом России, а потом и вместе с предпринимателями обеих стран.

Джузеппе Конте прокомментировал разговор с Трампом, отметив, что два диалога с лидерами ведущих стран мира показывают: мировые лидеры доверяют Италии.

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