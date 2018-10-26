Москва, 26 октября, 2018, 12:15 — ИА Регнум. До 28 октября в Москве будет проходить IV Всероссийский фестиваль русского танца «Перепляс». Он организован Центром русского фольклора Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова. По традиции хореографический форум включает не только большое количество выступлений любительских фольклорных ансамблей, профессиональных коллективов, солистов-исполнителей русской пляски, танцевальных пар, но и проведение научной конференции, встреч со этнографами, краеведами, историками музыки. За три прошедших фестиваля в нем приняли участие более 1500 человек. В 2018 году впервые в рамках фестиваля пройдет семинар для руководителей любительских хореографических ансамблей, занимающихся сохранением и популяризацией русского народного танца.