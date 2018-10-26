Видео: новокаледонские вороны умеют собирать инструменты из деталей
Лондон, 26 октября, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Учёные из Великобритании провели эксперимент с новокаледонскими воронами и пришли к выводу, что эти животные умеют делать составные инструменты из деталей. Об этом сообщается в журнале Scientific Reports.
Учёные поставили перед воронами прозрачные коробки с личинками, в передней части которых было отверстие. Также им давали деревянные палочки различной длины — сначала длинные, а затем короткие, которые можно было вставить одну в другую и собрать длинную конструкцию.
С длинными палочками справились все восемь птиц, участвовавших в эксперименте. А четверо из них смогли собрать конструкцию из коротких палочек.
Отметим, что новокаледонские вороны известны своим интеллектом. Они умеют не только использовать, но и изготавливать орудия труда. Так, например, они способны делать крючки из растительных материалов и с их помощью доставать личинок из-под коры.
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