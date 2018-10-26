Симферополь, 26 октября, 2018, 12:11 — ИА Регнум. Новым министром транспорта Республики Крым назначен специалист из Санкт-Петербурга Сергей Карпов. Об этом в эфире крымского телеканала сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Общественный транспорт в Ялте

«Решение уже принято, министром транспорта назначен Карпов Сергей Васильевич», — отметил руководитель региона.

По его словам, новый министр ранее руководил территориальным управлением госкомпании «Российские автомобильные дороги», отвечающей за строительство трёх этапов скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург. В Крыму до повышения специалист возглавлял госкомитет дорожного хозяйства РК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущий руководитель министерства — заслуженный работник физической культуры РФ Юрий Овсянников проработал четыре месяца и написал заявление по собственному желанию.

«Министр единственное правильное решение принял — вовремя смылся. Потому что через неделю, думаю, я бы сам попросил его покинуть эту должность», — комментировал отставку Овсянникова глава РК, подчёркивая, что тот не выполнил ни одной поставленной задачи.

Позже в Москве был арестован вице-премьер республики Виталий Нахлупин, курировавший в том числе дорожное направление, а правительство РК ликвидировало госкомитет дорожного хозяйства, включив его структуры в региональное министерство транспорта.