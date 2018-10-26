Анкара, 26 октября, 2018, 12:02 — ИА Регнум. Три чемодана и черный пластиковый пакет были вынесены 26 октября из консульства Саудовской Аравии в Стамбуле и помещены в микроавтобус, сообщает со ссылкой на своего корреспондента турецкое агентство Anadolu.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Таинственная ноша

По его словам, вместе с неизвестным грузом в микроавтобус с тонированными стеклами сел человек, напоминающий сотрудника службы безопасности.

Напомним, в консульстве Саудовской Аравии был убит оппозиционный властям королевства журналист Джамаль Хашогги. Его тело, несмотря на информацию в СМИ, так и не было найдено.