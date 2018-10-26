Калуга, 26 октября, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Калужские спасатели в любую минуту готовы прийти на помощь пострадавшим от сильнейшего паводка в Краснодарском крае, сообщила 26 октября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Главного управления МЧС России по Калужской области Татьяна Ипполитова.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

По её словам, разгул стихии, вызванный наводнением из-за проливных дождей, принесенных циклоном в район Сочи — Тупасе, стал предметом серьезного изучения для специалистов калужского Центра управления кризисными ситуациями.

«Хочу отметить, что проблемы, связанные с наводнением, как правило, нехарактерны для Калужского края. В частности, на крупнейшей реке региона Оке и других водоемах в основном фиксируется маловодье. Из-за определённой структуры местности калужские реки, даже при проливных дождях и весенних паводках, в основном практически не выходят из берегов и не грозят затоплением окружающих населенных пунктов. Между тем спасателям области хорошо запомнились события двухлетней давности, связанные с так называемым «ледяным дождём», когда после удара стихии без света, а местами без воды и тепла остались порядка 68 тыс. человек. В феврале 2018 года в результате снежного коллапса, вызванного небывалыми ранее снегопадами, без света остались 74 населенных пункта региона. Благодаря регулярным тренировкам при ликвидации последствий, свойственных для Калужского региона, наши спасатели успешно справляются с любыми «капризами» непогоды», — заявила Татьяна Ипполитова.

«Разгул стихии — это экзамен для спасателей», — добавила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, из-за наводнения 24 и 25 октября в Краснодарском крае погибли уже шесть человек. Причиной ЧП называют сильные ливни.