Киев, 26 октября, 2018, 11:32 — ИА Регнум. Тепло подано в 45% жилых домов Украины и 60% объектов социальной инфраструктуры, заявил вице-премьер министр Украины Геннадий Зубко, сообщила 26 октября пресс-служба министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины на официальном сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление по-украински

«Украина на 100% технически готова к прохождению отопительного сезона. В центре и на севере страны он уже начался, и в первую очередь это касается социальной инфраструктуры», — рассказал чиновник.

Зубко отметил, что на юге Украины к отоплению подключены 10−15% объектов, поскольку температура в регионе гораздо выше, чем в Киеве.

«Мы уже предупредили, что в случае несвоевременного запуска отопления будут возбуждаться уголовные дела. Мы будем обращаться в прокуратуру о случаях служебного несоответствия и бездействия на местах», — подчеркнул вице-премьер.

Напомним, ранее город Краматорск, который находится на подконтрольной Украине территории Донбасса, остался без отопления, поскольку у Украины нет достаточного запаса газа.

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Также существуют проблемы с подключением отопления в Киеве, поскольку из-за длительного отсутствия горячей воды трубы постоянно прорывает.

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