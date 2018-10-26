В Ярославской области на охрану чиновников хотят потратить 35 млн рублей
Ярославль, 26 октября, 2018, 11:29 — ИА Регнум. На охрану региональных чиновников планируют потратить свыше 35 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Соответствующая закупка размещена на сайте Госзакупок.
Заказчиком выступает Государственное казенное учреждение Ярославской области «Учреждение по содержанию и эксплуатации административных зданий». В списке, которые нужно охранять — 16 объектов.
Так, например, в здании правительства Ярославской области на Советской площади по документации — пять постов охраны, четыре — это военизированная охрана с использованием боевого ручного стрелкового оружия, и один — военизированная охрана с использованием спецрседств.
Предусмотрены посты охраны в здании областной Думы, в приемной депутата Госдумы Валентины Терешковой, в приемной президента РФ.
Военизированная охрана с использованием боевого ручного стрелкового оружия имеется в здании Ярославской областной избирательной комиссии.
Кроме того, в списке на охрану здание на Советской, 11/9 (департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования), ул. Свободы, д. 62 (департаменты охраны окружающей среды и природопользования, государственной службы занятости, инвестиций и промышленности, департамент по физической культуре), ул. Революционная, д. 9/4 (департамент культуры), ул. Революционная, д. 28 (Уполномоченный по правам человека, ГКУ Ярославской области Пожарно-спасательная служба Ярославской области, Общественная палата Ярославской области), ул. Андропова, д. 9/9 (департамент финансов), ул. Чайковского, д. 42 (департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов, департамент строительства, департамент транспорта), ул. Чайковского, д. 42а. (департамент дорожного хозяйства), пл. Челюскинцев, д. 10/3 (департамент имущественных и земельных отношений), ул. Чехова, д. 5 (департамент труда и социальной поддержки населения, Управление ЗАГС), ул. Стачек, д. 53 (департамент агропромышленного комплекса) и так далее.
Контракт предусмотрен на 2019 год.