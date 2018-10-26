Ярославль, 26 октября, 2018, 11:29 — ИА Регнум. На охрану региональных чиновников планируют потратить свыше 35 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Соответствующая закупка размещена на сайте Госзакупок.

Правительство Ярославской области

Заказчиком выступает Государственное казенное учреждение Ярославской области «Учреждение по содержанию и эксплуатации административных зданий». В списке, которые нужно охранять — 16 объектов.

Так, например, в здании правительства Ярославской области на Советской площади по документации — пять постов охраны, четыре — это военизированная охрана с использованием боевого ручного стрелкового оружия, и один — военизированная охрана с использованием спецрседств.

Предусмотрены посты охраны в здании областной Думы, в приемной депутата Госдумы Валентины Терешковой, в приемной президента РФ.

Военизированная охрана с использованием боевого ручного стрелкового оружия имеется в здании Ярославской областной избирательной комиссии.

Кроме того, в списке на охрану здание на Советской, 11/9 (департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования), ул. Свободы, д. 62 (департаменты охраны окружающей среды и природопользования, государственной службы занятости, инвестиций и промышленности, департамент по физической культуре), ул. Революционная, д. 9/4 (департамент культуры), ул. Революционная, д. 28 (Уполномоченный по правам человека, ГКУ Ярославской области Пожарно-спасательная служба Ярославской области, Общественная палата Ярославской области), ул. Андропова, д. 9/9 (департамент финансов), ул. Чайковского, д. 42 (департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов, департамент строительства, департамент транспорта), ул. Чайковского, д. 42а. (департамент дорожного хозяйства), пл. Челюскинцев, д. 10/3 (департамент имущественных и земельных отношений), ул. Чехова, д. 5 (департамент труда и социальной поддержки населения, Управление ЗАГС), ул. Стачек, д. 53 (департамент агропромышленного комплекса) и так далее.

Контракт предусмотрен на 2019 год.